Washington (AFP) Fotos von Wrackteilen des abgestürzten malaysischen Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine liefern nach Angaben der "New York Times" Indizien für einen Raketenbeschuss mit dem russischen Flugabwehrsystem Buk. Die US-Zeitung ließ Experten der auf die Verteidigungsbranche spezialisierten Beratungsfirma IHS Jane's von ihren Reportern an der Absturzstelle aufgenommene Bilder untersuchen. Die darauf sichtbaren Schrapnell-Spuren würden klar auf einen Raketentreffer hindeuten, berichtete die "Times" am Dienstag.

