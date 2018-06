Washington (AFP) Die USA haben die geplante Lieferung französischer Mistral-Kriegsschiffe an Russland scharf kritisiert. Der Rüstungsdeal sei "vollkommen unangemessen", sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums, Marie Harf, am Dienstag. "Wir denken, dass niemand Russland mit Waffen versorgen sollte." Die US-Regierung habe ihre Bedenken in den vergangenen Tagen dem französischen Außenminister Laurent Fabius übermittelt. Auch das Weiße Haus zeigte sich verstimmt. Der Zeitpunkt für das Waffengeschäft sei "suboptimal", sagte Sprecher Josh Earnest.

