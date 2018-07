Melbourne (dpa) - Einen Durchbruch in der Aidsforschung haben dänische Experten mit Hilfe eines Krebs-Medikaments erreicht: Den Forschern ist es nach eigenen Angaben erstmals gelungen, schlummernde HI-Viren aus ihren Zellen zu locken und sie damit den Attacken des Immunsystems und von Medikamenten auszusetzen. Ole Søgaard von der Universität Aarhus stellte die Ergebnisse auf der Welt-Aids-Konferenz in Melbourne vor. "Es ist ein bedeutendes Ergebnis", sagte Søgaard, fügte aber bescheiden hinzu: "Es ist aber nur einer von vielen Schritten in Richtung einer möglichen Heilung."

