Wiesbaden (AFP) Das milde Frühjahr hat den Spargelbauern in Deutschland in diesem Jahr eine Rekordernte beschert. Mit 114.500 Tonnen Spargel seien voraussichtlich elf Prozent mehr Spargel geerntet worden als 2013, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach ersten Schätzungen mit. "Dies wäre die bislang größte Menge an Spargel, die in einem Jahr geerntet worden ist", erklärten die Statistiker. Mit rund 5,6 Tonnen pro Hektar erreiche auch der Durchschnittsertrag einen neuen Höchststand.

