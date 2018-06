Berlin (AFP) Etwa jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet einer Umfrage zufolge zumindest hin und wieder von zu Hause aus. 23 Prozent gaben dies in einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Hightech-Branchenverbands Bitkom an, wie dieser am Mittwoch in Berlin mitteilte. 21 Prozent tun das demnach regelmäßig.

