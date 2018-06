München (AFP) Nach dem Jahreshöchststand im Juni sinkt der Benzinpreis wieder. Die Preiskurve für Super-Kraftstoff zeige wie schon in den vergangenen Wochen nach unten, teilte der ADAC am Mittwoch in München mit. Ein Liter Super E10 koste derzeit im bundesweiten Durchschnitt 1,539 Euro. Im Vergleich zur Vorwoche sei dies ein Rückgang um 1,3 Cent.

