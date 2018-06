Leipzig (AFP) Das Bundesverwaltungsgericht hat die Grenzen zulässiger Produktwerbung bei Sportsendungen im Fernsehen neu gesteckt. Unzulässige Schleichwerbung liegt erst dann vor, wenn "der Werbezweck das Sendungsgeschehen dominiert" und damit der "redaktionelle Geschehensablauf in den Hintergrund rückt", heißt es in einem am Mittwoch in Leipzig verkündeten Urteil. Das Gericht gab damit dem Sender Sat.1 Recht, der im Rahmen einer Fußballspielübertragung Werbung für Bier der Marke Hasseröder gemacht hatte. (Az. 6 C 31.13)

