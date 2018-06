Frankfurt/Main (AFP) Der Lufthansa-Konzern hat auch für Donnerstag sämtliche Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen. Es gebe "keine ausreichend belastbaren, neuen Informationen", die eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs rechtfertigen würden, teilte die Lufthansa Group, zu der mehrere Fluggesellschaften gehören, am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Für Donnerstag seien alle 20 Flüge aus Frankfurt, München, Köln, Zürich, Wien und Brüssel nach Tel Aviv annulliert worden.

