Frankfurt/Main (AFP) In der von mehreren deutschen Politikern angestoßenen Debatte um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat sich der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Wolfgang Niersbach, sehr besorgt zur Lage im Ausrichterland geäußert. "Wir haben äußerst gute, freundschaftliche Beziehungen zum russischen Fußballverband und dem dortigen WM-Organisationskomitee, aber wir beobachten mit sehr großer Sorge die politische Entwicklung in Russland, die bei der Vergabe der WM im Dezember 2010 so nicht absehbar war", erklärte Niersbach am Mittwoch in Frankfurt am Main auf Anfrage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.