Berlin (AFP) Nach dem mutmaßlichen Abschuss eines Passagierflugzeugs in der Ost-Ukraine stellen deutsche Politiker die Ausrichtung der Fußball-WM 2018 durch Russland in Frage. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch, wenn Präsident Wladimir Putin "nicht aktiv an der Aufklärung des Flugzeugabsturzes mitwirkt, ist die Fußball WM 2018 in Russland unvorstellbar". Ähnlich äußerten sich Grünen-Politiker, während die Bundesregierung eine solche Debatte für verfrüht hält.

