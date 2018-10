Hamburg (AFP) Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff hat die von der Bundesregierung geplanten Änderungen der Anti-Terror-Datei scharf kritisiert. In einer "Spiegel Online" nach einem Bericht vom Mittwoch vorliegenden Stellungnahme an den Bundestags-Innenausschuss wirft Voßhoff dem federführenden Innenministerium von Thomas de Maizière (CDU) vor, in dem kürzlich vorgelegten Gesetzentwurf zentrale Vorgaben des Verfassungsgerichts zu missachten. "Hieraus resultieren erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken", heißt es demnach in dem Schreiben.

