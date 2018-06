München (AFP) Die Supermarktkette Real und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) befinden sich in einem massiven Rechtsstreit um den DFB-Adler. Das Deutsche Patent- und Markenamt bestätigte am Mittwoch in München einen Bericht der Internetzeitung "Huffingtonpost", wonach Real in der vergangenen Woche die Löschung einer von dem Fußballverband zum Schutz eingetragenen Marke mit dem DFB-Zeichen und dem Bundesadler beantragte.

