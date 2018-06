Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet am Donnerstag über die Beschwerden zweier Männer, die als mutmaßliche Terroristen monatelang ohne Gerichtsbeschluss in einem geheimen CIA-Gefängnis in Polen festgehalten wurden. Die heute 43 und 49 Jahre alten Kläger werfen der Regierung in Warschau vor, sie habe ihre Inhaftierung und anschließende Überführung in das US-Gefangenenlager Guantanamo geduldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.