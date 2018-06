Paris (AFP) In Paris sind am Mittwochabend erneut tausende Demonstranten aus Protest gegen Israels massive Militäroffensive im Gazastreifen auf die Straße gegangen. Die Organisatoren sprachen von 25.000 Teilnehmern, die Polizei von 14.500. Die Demonstration wurde von den Behörden diesmal unter strengen Sicherheitsauflagen genehmigt. Am Wochenende hatte es im Pariser Stadtteil Barbès und in der Pariser Vorstadt Sarcelles trotz Verbot zwei propalästinensische Kundgebungen gegeben. Dabei kam es zu Ausschreitungen; in Sarcelles wurde ein jüdisches Geschäft in Brand gesetzt.

