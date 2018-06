Paris (AFP) Die Neugestaltung der politischen Landkarte Frankreichs schreitet voran: Die französische Nationalversammlung stimmte am Mittwochnachmittag für eine Senkung der Zahl der Regionen von derzeit 22 auf 13. Staatschef François Hollande hatte Anfang Juni Pläne für eine große Gebietsreform vorgelegt, wonach Frankreich künftig aus 14 Regionen bestehen soll. In der Nationalversammlung wurde das Vorhaben leicht abgeändert, die Abgeordneten zogen die Grenzen der künftigen Regionen neu. Der Gesetzestext kommt im Herbst in den Senat, das letzte Wort hat dann erneut die Nationalversammlung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.