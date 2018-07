Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat dem Verband des afrikanischen Landes Sierra Leone seine Unterstützung im Kampf gegen Spielmanipulationen zugesagt. Verbandspräsidentin Isha Johansen besprach sich hierzu am Mittwoch am FIFA-Sitz in Zürich unter anderen mit Präsident Joseph S. Blatter und Generalsekretär Jerome Valcke.

Das afrikanische Land hatte zuletzt mit einer Vielzahl von mutmaßlichen Spielmanipulationen zu kämpfen. Die FIFA-Division für Sicherheit wird den Verband bei den eingeleiteten Untersuchungen und der Entwicklung eines eigenen nationalen Integritätsprogramms zur Bekämpfung von Korruption und Spielmanipulationen unterstützen.