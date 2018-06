Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw bleibt auch nach dem WM-Sieg Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 54-Jährige erklärte in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes, dass er seinen Vertrag bis zur EM 2016 erfüllen will. Im Moment könne er sich nichts Schöneres vorstellen, als mit dieser Mannschaft weiterzuarbeiten, erklärte Löw. Er sei so motiviert wie am ersten Tag beim DFB. Die WM 2014 sei für alle ein Höhepunkt, aber noch kein Abschluss gewesen.

