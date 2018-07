Amsterdam (SID) - Mit Trauerflor und Halbmastbeflaggung gedenkt der Fußball und der übrige Sport in den Niederlanden der Opfer des Flugzeugabsturzes über der Ostukraine. Nach Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam kündigten am Mittwoch zum Tag der nationalen Trauer um die Passagiere des Malaysian-Airlines-Fluges MH17 weitere Topklubs wie Feyenoord Rotterdam an, zu Testspielen für die kommende Saison mit Trauerflor anzutreten. Bei weiteren Sportveranstaltungen sollen zunächst bis Sonntag Flaggen auf halbmast wehen.

193 der 298 Todesopfer waren Niederländer, das Flugzeug war in Amsterdam gestartet. Zur Rückführung der Leichen aus der Ukraine war in den Niederlanden erstmals seit 1962 ein nationaler Trauertag ausgerufen worden. Zuletzt herrschte in den Niederlanden vor 52 Jahren nach dem Tod von Königin Wilhelmina Staatstrauer.