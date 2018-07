Rom (AFP) In Italien sind Medienberichten zufolge fünf Migranten unter dem Vorwurf festgenommen worden, auf einem Flüchtlingsschiff ein "Massaker" verübt zu haben. Die fünf Männer zwischen 21 und 32 Jahren sollen bei einem Streit auf dem Schiff bei der Überfahrt von Tunesien nach Italien zahlreiche Menschen erstochen und über Bord geworfen haben, berichteten italienische Medien am Dienstag unter Berufung auf Augenzeugen und Behördenvertreter. Demnach brach der Streit zwischen zwei Gruppen Flüchtlingen aus, als das Schiff in stürmischer See zu sinken begann.

