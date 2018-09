Freiburg (dpa) - Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Achtjährigen fahndet die Freiburger Polizei weiter nach dem Täter. Die bisherige Auswertung gesammelter Spuren und Hinweise aus der Bevölkerung blieben nach Polizeiangaben noch ohne Erfolg. Ein Spaziergänger hatte die Leiche des Jungen am Montag in einem Bach entdeckt. Das Kind war zuletzt am Sonntagabend gesehen worden. Eine Sonderkommission mit mehr als 50 Polizisten ist im Einsatz.

