Berlin (dpa) - Techno-Star Paul Kalkbrenner (37) hat das Ende der DDR und die Wiedervereinigung wohl mit gemischten Gefühlen erlebt: "Ich komme aus einer Familie, die am 3. Oktober 1990 traurig vorm Fernseher saß", sagte der gebürtige Leipziger dem "Zeitmagazin".

Sein Opa habe erst viel später sagen können, wie "scheiße das in der DDR eigentlich alles war". Derzeit arbeitet Kalkbrenner ("Berlin Calling") an einem neuen Album, das im Frühjahr erscheinen soll. "Die Techno-Szene Berlins, so wie sie war, ist finito für immer", sagte er dem Magazin. Aber die weltweite Techno-Szene wachse. Was das nächste Album angeht: "Die neuen Songs müssen tippitoppi sein."