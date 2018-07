Gaza (AFP) In zwei Kampfzonen des Gazastreifens sind am Mittwoch kurze Feuerpausen vereinbart worden. Wie eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mitteilte, sollte Rettungsfahrzeugen die Möglichkeit gegeben werden, Verletzte zu bergen. Die Zonen, in denen die radikalislamische Hamas und die israelischen Streitkräfte auf Kampfhandlungen verzichten wollten, waren Schedschaija im Osten von Gaza-Stadt und Chusaa bei Chan Junis im Süden des Gaza-Streifens.

