Jerusalem (AFP) Im Zuge seiner Nahost-Pendeldiplomatie hat US-Außenminister John Kerry am Mittwoch in Israel Gespräche zur Beendigung des Gaza-Konflikts aufgenommen. In Jerusalem beriet Kerry zunächst mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon über die Krise. UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay sprach von Hinweisen auf mögliche Kriegsverbrechen durch die israelische Seite und prangerte zugleich die "wahllosen Angriffe" der Hamas an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.