Karlsruhe (dpa) - Asylbewerber in Deutschland dürfen vor ihrer Abschiebung in ein anderes EU-Land nicht wegen Fluchtgefahr eingesperrt werden. Dafür fehle es an einer Rechtsgrundlage, entschied der Bundesgerichtshofes in Karlsruhe. Die Richter verfügten daher die Freilassung eines Pakistaners, der in Abschiebehaft genommen worden war. Die Behörden hatten als Haftgrund "Fluchtgefahr" angegeben. Die Haftanordnung habe den Betroffenen in seinem Freiheitsrecht verletzt, hieß es.

