Köln (SID) - Nach der längsten Tagesstrecke der 101. Tour de France am Dienstag folgt am Mittwoch die mit 124,5 Kilometern kürzeste. Auf dem Weg zur anspruchsvollen Bergankunft auf dem Pla d'Adet in 1654 Meter Höhe stehen auf der 17. Etappe in den Pyrenäen drei Bergwertungen der ersten Kategorie auf dem Programm. Der neutrale Start ist um 13.30 Uhr.

Am letzten Tag der WM im russischen Kasan kämpfen die deutschen Degen-Teams um die Medaillen. Die Herren mit Jörg Fiedler, Norman Ackermann, Falk Spautz und Christoph Kneip bestreiten ab 7.45 Uhr ihr Achtelfinale gegen Europameister Schweiz. Die Fechterinnen Britta Heidemann, Monika Sozanska, Ricarda Multerer und Alexandra Ndolo treffen ab 6.30 Uhr auf Europameister Rumänien.