Taipeh (AFP) Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 173 Stundenkilometern und begleitet von heftigem Regen ist der Taifun "Matmo" am Mittwoch über Taiwan hinweggefegt. Nach Angaben des Wetterdienstes traf "Matmo" in der Nacht im Osten der Insel auf Land. Neun Menschen wurden durch herabstürzende Bäume oder umherfliegende Trümmer verletzt. Am Morgen nahm der Wirbelsturm Kurs auf die südostchinesische Provinz Fujian.

