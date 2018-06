Den Haag (AFP) Der Flugschreiber des im umkämpften Osten der Ukraine abgestürzten Malaysia-Airlines-Flugzeugs ist an die niederländischen Ermittler übergeben worden. Die malaysischen Experten, die das Gerät von den prorussischen Separatisten erhalten hatten, hätten es am Dienstagabend am Flughafen von Kiew den Ermittlern des Niederländischen Untersuchungsbüros für Sicherheit (OVV) ausgehändigt, teilte das Außenministerium in Den Haag mit. Demnach soll die sogenannte Black Box, die den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder enthält, zur Auswertung ins britische Farnborough gebracht werden.

