Charkiw (AFP) Weniger als eine Woche nach dem Absturz des malaysischen Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine sind nach Armeeangaben am Mittwoch in der Region zwei Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Über die genaue Abschussstelle und das Schicksal der Piloten herrschte zunächst Unklarheit. Die Niederlande flogen nach dem Absturz von Flug MH17 in der vergangenen Woche die ersten Leichen nach Eindhoven.

