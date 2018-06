San Francisco (AFP) Anhaltend gute Verkaufszahlen beim iPhone haben die Quartalszahlen von Apple in die Höhe getrieben. Der US-Computerkonzern verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinn von 7,7 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) bei einem Umsatz von 37,4 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien am Dienstag mitteilte. Dies war ein Anstieg um 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In dem Drei-Monats-Zeitraum bis zum 28. Juni verkaufte das Unternehmen demnach 35,2 Millionen iPhones - fast 13 Prozent mehr als in der gleichen Zeit 2013.

