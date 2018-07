Algier (AFP) An Bord der vermissten algerischen Passagiermaschine haben sich nach Angaben der Fluggesellschaft auch vier Deutsche befunden. Wie Air Algérie am Donnerstag mitteilte, war die Maschine nach vorläufigen Erkenntnissen in der Nacht in der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou unter anderem auch mit 50 Franzosen, 24 Burkinern, acht Libanesen, jeweils sechs Algeriern und Spaniern, fünf Kanadiern sowie zwei Luxemburgern an Bord gestartet. 50 Minuten später verschwand das Flugzeug über dem Norden Malis.

