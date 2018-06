Paris (AFP) An Bord der verschwundenen Maschine der Fluggesellschaft Air Algérie haben sich nach Angaben der französischen Regierung "wahrscheinlich Franzosen" befunden. Es gebe vermutlich "zahlreiche" Franzosen an Bord, sagte Verkehrs-Staatssekretär Frédéric Cuvillier am Donnerstag in Paris. Die französische Luftfahrtaufsicht richtete einen Krisenstab ein.

