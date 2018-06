Nizza (AFP) Hollywood-Star Leonardo DiCaprio hat bei einem Gala-Abend in Südfrankreich mehr als 25 Millionen Dollar (19 Millionen Euro) für seine Umweltschutz-Stiftung gesammelt. 500 Gäste aus der Welt des Showbiz und wohlbetuchte Geschäftsmänner wohnten am Mittwochabend auf einem Weingut nahe des Jet-Set-Orts Saint-Tropez unter anderem einer Auktion bei. U2-Bandchef Bono sang gemeinsam mit dem Sohn von Beatles-Legende John Lennon, Julian, eine Version von "Stand By Me" und versteigerte anschließend für eine Million Dollar seine Gitarre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.