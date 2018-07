Dortmund (SID) - Nach sechseinhalb Wochen Verletzungspause hat Nationalspieler Marco Reus das Training beim deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wieder aufgenommen. Seit Dienstag absolviert der 25-Jährige wieder ein leichtes Lauftraining. "Dabei begleitet ihn ein gutes Gefühl", verriet BVB-Sportdirektor Michael Zorc im kicker.

Dennoch halten sich die Borussen mit Prognosen zurück. Die Dortmunder rechnen vorerst weiterhin damit, dass die Genesung zumindest nicht länger als die von den Medizinern veranschlagten drei Monate dauern wird.

Reus hatte sich im letzten WM-Testspiel der Nationalmannschaft gegen Armenien (6:1) einen Teilriss der vorderen Syndesmose und einen knöchernden Bandausriss an der Fersenbein-Vorderseite zugezogen und damit die Teilnahme am Turnier in Brasilien verpasst.