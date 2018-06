Berlin (SID) - Rückschlag für Hertha BSC: Der Fußball-Bundesligist muss in den kommenden drei Monaten auf Tolga Cigerci verzichten. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Sehnenverletzung am großen Zeh, die laut der Diagnose eines Münchner Fuß-Spezialisten eine Operation notwendig macht. "Aufgrund der latent vorhandenen Schmerzsymptomatik haben wir, Verein und Teamarzt, diesem Schritt zugestimmt", erklärte Herthas Teamarzt Ulrich Schleicher.