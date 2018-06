New York (SID) - Der 106-malige englische Nationalspieler Frank Lampard (35) lässt seine Fußballkarriere beim FC New York City in den USA ausklingen. Dies gab das neueste Mitglied der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag bekannt.

Lampard, der in den vergangenen 13 Jahren für den FC Chelsea aktiv war, unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Im Big Apple spielt Englands Fußballer des Jahres 2005 unter anderem an der Seite des spanischen Welt- und Europameisters David Villa.