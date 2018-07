Madrid (SID) - Spaniens Fußball-Schiedsrichter können ab sofort auf das bei der WM bewährte Freistoßspray zurückgreifen. Wie der nationale Verband (RFES) bekannt gab, wird das Hilfsmittel schon zur kommenden Saison in den ersten zwei Profiligen verpflichtend eingeführt.

Auch Frankreichs Fußball-Verband FFF sprach sich am Donnerstag für den Einsatz des Sprays aus: "Wir werden das Spray ab dem Beginn der Saison in der Ligue 1, der Ligue 2 und in der ersten Liga der Frauen einsetzen", sagte Präsident Noel Le Graet.

Zuvor hatte bereits die italienische Liga angekündigt, in Zukunft auf das Spray zu setzen. Auch in der Champions und Europa League kommt die WM-Neuerung zum Einsatz.

In Deutschland wurde zuletzt über die Einführung des Sprays diskutiert. Bei der Ligaversammlung im Dezember könnte eine Abstimmung der 36 Profiklubs über die Einführung zur Spielzeit 2015/16 stattfinden.