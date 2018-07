Madrid (SID) - Die Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedria starten bei Champions-League-Sieger Real Madrid mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Cordoba in die neue Saison der spanischen Primera Division. Die Partie findet am 23., 24. oder 25. August statt, ein genauer Termin stand bei der offiziellen Vorstellung des Spielplans am Donnerstag noch nicht fest.

Für Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen geht es zum Auftakt mit seinem neuen Klub FC Barcelona gegen den FC Elche. Für Meister Atletico Madrid, bei dem am Donnerstagabend der von Bayern München verpflichtete Mario Mandzukic offiziell vorgestellt wurde, beginnt die Titelverteidigung mit einem Heimspiel gegen Rayo Vallecano in die neue Spielzeit.

Der erste Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona terminiert ist für den neunten Spieltag am 26. Oktober terminiert. Die Katalanen können dabei erstmals auf den neu verpflichteten Skandalprofi Luis Suarez zurückgreifen, dessen Sperre nach einem Biss gegen den Italiener Giorgio Chiellini an diesem Tag abläuft. Das erste Hauptstadtderby zwischen den Champions-League-Finalisten Atletico und Real Madrid findet am 14. September im Rahmen des dritten Spieltags statt.