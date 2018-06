Köln (SID) - Die sportlichen Erfolge von Bayern München zahlen sich in klingender Münze aus. Allein insgesamt 47,6 Millionen Euro aus der nationalen und internationalen TV-Vermarktung der Deutschen Fußball Liga (DFL) sind dem Double-Gewinner als Einnahme schon vor dem Start der 52. Bundesliga-Saison am 22. August sicher. Damit führen die Bayern nach einem Bericht des Fachmagazins kicker die Bundesliga-Tabelle der Vermarktungseinnahmen an.

Folglich könnten die Bayern nach den 37,2 Millionen Euro aus der nationalen und 10,4 Millionen aus der internationalen Vermarktung in der kommenden Spielzeit 2014/15 die 50-Millionen-Marke knacken. Denn für den Gewinn der Meisterschaft erhält der Rekordtitelträger ein Platzierungsgeld von drei Millionen, der Vizemeister 2,5 Millionen Euro.

Insgesamt schüttet die DFL in der neuen Saison an die 36 Profiklubs 709,5 Millionen Euro aus, 57,1 Millionen mehr als in der vergangenen Saison. Die Summe setzt sich aus 642 Millionen Euro an nationalen und 67,5 Millionen aus internationalen Medienerlösen zusammen. Dazu kommen 29 Millionen Euro aus der Gruppenvermarktung (Liga-Ball und Hermes Ball-Bote).

Ab der kommenden Spielzeit wirkt ein neuer Verteilungsschlüssel der DFL, werden die gestaffelten Honorare auf der Basis des in der vorangegangenen Saison erreichten Tabellenplatzes in der Fünfjahreswertung ausgeschüttet.

"Den Vereinen und Kapitalgesellschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga ist damit bereits vor Saisonstart bekannt, mit welchen genauen Summen sie planen können", erklärte die DFL. "Dabei wird die zuletzt gespielte Saison mit dem Faktor 5 gewertet, die vorangegangenen Spielzeiten mit den Faktoren 4,3,2 und 1."

Bei den nationalen TV-Einnahmen belegt Borussia Dortmund (36,2 Millionen Euro) hinter den Bayern Platz zwei. Es folgen Bayer Leverkusen (35,3), Schalke 04 (34,3) und Borussia Mönchengladbach (33,3).

Trotz der gestiegenen TV-Honorare trennen die Bundesligisten noch etliche Millionen zum Beispiel von den Einnahmen der englischen Premier League. Die schüttete in der vergangenen Saison 1,92 Milliarden Euro aus. An den FC Liverpool gingen allen 119,8 Millionen, an Meister Manchester City 118,6 Millionen Euro. Cardiff City bekam als Tabellenschlusslicht der 20 Klubs umfassenden Rangliste immerhin noch 76,3 Millionen Euro überwiesen.