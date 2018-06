Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den lang ersehnten nächsten Schritt auf dem Transfermarkt gemacht und den Brasilianer Lucas Piazon verpflichtet. Der 20-Jährge wechselt "nach langen Verhandlungen" vom FC Chelsea für die kommende Saison auf Leihbasis an den Main. Piazon steht seit 2012 in London unter Vertrag, war aber in der vergangenen Spielzeit an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnehm ausgeliehen, wo er in 29 Spielen elf Tore erzielte.

"Wir sind froh, dass wir nach langen aber sehr fairen Verhandlungen mit dem FC Chelsea eine Einigung erzielen konnten und Piazon uns in der kommenden Saison verstärken wird. Der Linksaußen ist variabel einsetzbar, er kann genauso rechts spielen und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden", sagte Eintracht Sportdirektor Bruno Hübner.

Torwart Kevin Trapp blickt derweil ohnehin trotz des personellen Umbruchs optimistisch in die neue Saison. "Wir sollten den Teufel nicht an die Wand malen", sagte der 24-Jährige im kicker-Interview: "Natürlich haben wir wertvolle Spieler verloren. Aber vor zwei Jahren kamen auch zwölf Neue dazu, und es hat wunderbar funktioniert, wir wurden Sechster."

Es sei "klar, dass bestimmt noch ein paar Spieler kommen werden, die wir dann so schnell wie möglich integrieren müssen", sagte Trapp: "Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und uns eher nach oben orientieren."

Bislang hatte die Eintracht die Abgänge von Sebastian Rode (Bayern München), Sebastian Jung (VfL Wolfsburg), Pirmin Schwegler (1899 Hoffenheim) und Joselu (Hannover 96) zu direkten Konkurrenten verkraften müssen, namhafte Neuzugänge lassen hingegen noch auf sich warten.