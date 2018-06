Mumbai (AFP) Zahnchirurgen in Mumbai haben einem Jugendlichen 232 Zähne aus dem Kiefer operiert. Der 17-jährige Ashik Gavai kam mit einer starken Schwellung an seinem rechten Unterkiefer zum Arzt, der den ungewöhnlichen Fall ins JJ Hospital überwies, wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte. Die Ärzte unter Chefärztin Sunanda Dhivare-Palwankar in der Zahnklinik staunten nicht schlecht, was sie während einer fast siebenstündigen Operation zutage förderten: 232 perlenartigförmige Zähne holten sie aus dem Kieferknochen des Jugendlichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.