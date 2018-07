Hyderabad (AFP) Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Schulbus sind im Süden von Indien am Donnerstag mindestens elf Kinder ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei starb auch der Busfahrer, als der Zug im Bundesstaat Telangana in das Fahrzeug fuhr. Ein Vertreter der Bahn befürchtete mindestens 25 tote Kinder. Insgesamt seien 38 Kinder in dem Bus gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.