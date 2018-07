München (dpa) - Hamburg, München, Köln, Leipzig, Berlin, Frankfurt am Main, Freiburg: Für sieben deutsche Städte hat das Magazin "Glamour" Insider "die besten Locations für diesen Sommer" aussuchen lassen.

In Hamburg ist der Park Fiction in St. Pauli dabei (http://park-fiction.net), in München die Cocktail-Bar "Jaded Monkey" (http://dpaq.de/GgmOj). In Köln sei nach wie vor der Brüsseler Platz angesagt (sowie das Büdchen "Kölnkiosk"), in Leipzig die Sachsenbrücke mitten im Clara-Zetkin-Park.

In Berlin werden etwa der "Klunkerkranich" (http://dpaq.de/IRrMs) auf dem Dach des Einkaufszentrums Neukölln-Arcaden empfohlen sowie die skurrile Bar "Le Croco Bleu" (http://lecrocobleu.com). In Frankfurt ist das Bahnhofsviertel in, wo Investment-Banker auf Zuhälter, Hipster auf Hip-Hopper und Künstler auf Dealer treffen (In-Locations: http://barplank.de ; http://www.maxie-eisen.de ; http://imaworld.de).

In Freiburg trinkt man laut "Glamour" einen Mango-Ingwer-Spritz im "Skajo" oder geht in den Kastaniengarten (http://dpaq.de/QhHSf).