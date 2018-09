Atlanta (SID) - Der deutsche Tennisprofi Benjamin Becker hat das Achtelfinale des ATP-Turniers in Atlanta erreicht. In seinem Auftaktmatch besiegte der 33-Jährige aus Orscholz den Australier Matthew Ebden 6:4, 6:2.

Im Achtelfinale des mit 647.675 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers trifft Becker auf den an Nummer sieben gesetzten Lu Yen-Hsun (Taiwan), der sich gegen Alex Kuznetsov (USA) 6:4, 6:4 durchsetzte. Nach nur 53 Minuten verwandelte Becker, der in Atlanta als einziger Deutscher am Start ist, seinen ersten Matchball.