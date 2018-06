New York (AFP) Bei dem Angriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule im Gazastreifen sind auch UN-Mitarbeiter getötet worden. Dies gab UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Donnerstag in einer in New York veröffentlichten Erklärung bekannt. "Es gab viele Tote, darunter Frauen und Kinder und UN-Mitarbeiter." Ban "verurteilte scharf" den Angriff auf das Gebäude im Norden des Gazastreifens.

