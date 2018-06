Menlo Park (AFP) Mit einem starken Quartalsergebnis hat das soziale Internet-Netzwerk Facebook seinem Aktienkurs Auftrieb gegeben. Die Facebook-Aktie legt am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in New York um 5,77 Prozent auf 75,40 Dollar zu und knackte damit ihren bisherigen Höchstwert. Facebook hatte zuvor ein dickes Gewinnplus und einen Zuwachs bei den Nutzerzahlen im zweiten Quartal vermeldet.

