Herat (AFP) Bewaffnete Angreifer haben im Zentrum von Afghanistan zwei Fahrzeuge gestoppt und 15 Insassen erschossen. Wie die Regierung in der Provinz Ghor am Freitag erklärte, zwangen die Täter die beiden Fahrzeuge zum Anhalten, zwangen die Zivilisten, sich in einer Reihe aufzustellen, und schossen nacheinander elf Männern, drei Frauen und einem Kind in den Kopf und in die Brust. Einem Mann gelang nach Angaben der Behörden die Flucht.

