Peking (AFP) Die Produzenten des US-Actionfilms "Transformers 4: Ära des Untergangs" sind von den Betreibern eines chinesischen Naturparks verklagt worden. Wie am Freitag ein Gericht in der zentral gelegenen Provinz Chongqing mitteilte, werfen die Kläger den "Transformers"-Produzenten vor, das Logo des Parks nicht wie vereinbart im Film gezeigt zu haben. Die staatliche Zeitung "China Daily" berichtete, das Unternehmen Chongqing Wulong Karst Tourism Group fordere eine Entschädigung in Höhe von 20 Millionen Yuan (rund 2,4 Millionen Euro).

