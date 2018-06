Karlsruhe (AFP) Abschiebehäftlinge dürfen nicht in gewöhnlichen Haftanstalten untergebracht werden. Das gilt auch, wenn es sich um ein getrenntes Gebäude handelt, wie am Freitag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. Er verwarf damit die derzeitige Abschiebepraxis in Nordrhein-Westfalen. (Az: V ZB 137/14)

