Augsburg (AFP) Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat beim Amtsgericht Anklage gegen den früheren CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid erhoben. Schmid werde im Zusammenhang mit der Beschäftigung seiner Ehefrau in seinem Abgeordnetenbüro in 262 Fällen das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie in 59 Fällen Steuerhinterziehung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Freitag mit. Der 61-Jährige soll Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mindestens 340.000 Euro nicht entrichtet haben.

