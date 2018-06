Brüssel (AFP) Nach erneuten Beratungen der EU-Staaten über Wirtschaftssanktionen gegen Russland will die EU-Kommission "schnell" Gesetzesvorlagen dafür ausarbeiten. Diese sollen dann von den EU-Botschaftern bei einem Treffen am Dienstag in Brüssel beraten werden, wie ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag sagte. Die geplanten Sanktionen betreffen den Zugang Russlands zu europäischen Finanzmärkten sowie den Handel mit Rüstungsgütern, Schlüsseltechnologien vor allem für den Energiesektor und mit Gütern, die neben einem zivilen auch einen militärischen Nutzen haben.

